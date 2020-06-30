30 Июнь 2020 2020-06-30T16:26:44+03:00

Цена бензина Аи-95 на бирже третий день подряд бьет исторический рекорд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Во вторник, 30 июня, стоимость автомобильного бензина марки «Премиум-95» (Аи-95) в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) третий день подряд обновила исторический рекорд за весь период наблюдений с начала 2018 года.

По результатам торговой сессии цена бензина Аи-95 с поставкой в Европейской части страны по национальному индексу выросла на 0,26 процента ко дню закрытия биржи днем ранее и достигла своего нового максимального значения - 58 324 рублей за тонну. Объем торгов составил 7,05 тысячи тонн, или 411,19 миллионов рублей

Как писал сайт kp.ru, предыдущий исторический рекорд был побит днем ранее, 29 июня, когда биржевая цена увеличилась 58,17 тысячи рублей за тонну.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что сейчас российские регуляторы сделали работу над ошибками, и включают «все возможные и невозможные рычаги» для того, чтобы сдержать рост розничных цен, однако делается это в ущерб топливной инфраструктуре.

Ранее в Федеральной антимонопольной службы России сообщили, что ожидают стабилизацию цен на топливо в июле этого года. По их прогнозам, с начала следующего месяца нормативы должны вернуться на прежний уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU