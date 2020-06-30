2020-06-30T16:19:12+03:00
В мире

Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции

В Париже больше обеспокоены судьбой планеты, нежели вопросами расизма
Юлия САЛЬНИКОВА
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Активисты требовали запретить неэкологичные производстваАктивисты требовали запретить неэкологичные производстваФото: Кадр видео
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Франция оказалась одной из немногих стран Европы, где не поддались пропаганде движения против расизма. Пока в США и Британии все еще бунтуют, сносят памятки и жгут магазины, объясняя это желанием добиться равноправия, французы "болеют" за более глобальные вещи.

В центре Парижа у стен министерства экономики собрались активисты движения "Восстания против вымирания". Привлекать к себе внимание борцы с экологическими проблемами решили деликатнее - без поджогов и стрельбы. Просто разделись до нижнего белья и облили себя "кровью". Реквизит, конечно, не настоящий, но лужа у министерства получилась впечатляющей.

Как сообщает BFMTV, следом за облитыми вышли к забору активисты с зелеными логотипами движения.

Митинги эко-активистов часто проходили в городах Европы в 2019 году, но с распространением коронавируса, они прекратились. Кстати, на акцию французы пришли в масках, хоть и без одежды.

Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции
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