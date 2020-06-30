Младшая дочь Сергея Доренко заявила на сестру в полицию
Младшая дочь погибшего журналиста Сергей Доренко обратилась в полицию. Она написала заявление на сестру, а причиной ссоры девушек стал разбитый «Мерседес».
Ксения уверяет, что Екатерина разбила ее иномарку. Разбираться внутри семьи девушки не стали и сообщили о произошедшем на «02». Вскоре полицейские были в деревне Рождествено, где находится семейное гнездо Доренко.
Первая жена журналиста Марина и ее дочь Ксения стали жаловаться на Екатерину. По их словам, старшая наследница Доренко вредит всем окружающим. Она пытается заставить Ксению съехать из элитного поселка. А недавно пробралась в гараж и тяжелым предметом разбила задние фары и зеркало на дорогой иномарке.
Полицейские зафиксировали все повреждения, а еще обратили внимание на характерные следы на руках Марины, но она отказалась пояснять что-либо и тем более писать заявление, сообщает сайт mk.ru.
Стоит отметить, что конфликты в знаменитой семье случаются регулярно. Не ладят дочери журналиста не только между собой, но и с соседями. В начале апреля Екатерина написала заявление на соседку, которая жгла листву и ударила ее горящей палкой.
После смерти Сергей Доренко его жена Юлия рассказывала, что у мужчины были сложные отношения с дочерьми от первого брака. Со старшей дочерью Екатериной отец не общался несколько лет, а с Ксенией созванивался пару раз в год.
Сергей Доренко разбился 9 мая 2019 года. Он возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.
Дочери Доренко - о похоронах.Михаил ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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