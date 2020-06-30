ЕС утвердил список стран для открытия границ с 1 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:39:02+03:00

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Евросоюз утвердил список для открытия границ с 1 июля. В перечень стран не вошли Россия и США в связи с эпидемиологической ситуацией в странах.

Согласно решению Совета Евросоюза с 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны смогут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии, а также Китая на основе взаимности.

При этом в Совет напомнил, что финальное решение по открытию границ остается за каждой конкретной страной союза.

Ассоциированные с Шенгеном Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария намерены так же открывать границы.

Напомним, большинство стран Европейского союза открыли свои границы для стран других стран объединения в начале июне. Однако накануне в Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕС. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, к такому приведет возникновение второй волны пандемии коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU