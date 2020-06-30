В ФАС предложили разрешить пассажирам продажу ваучеров за отмененные авиарейсы

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:51:59+03:00

В ведомстве считают, что россияне должны получить "сертификат" на полет в замен отмененного и могут делать с ним, что угодно, даже продать

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В ФАС (Федеральная антимонопольная служба) предлагает установить новые правила компенсации за отмененные рейсы. Если пассажир не улетел по вине авиакомпании, то должен получить либо денежную компенсацию, либо ваучер - в ведомстве рассчитывают, решение о переходе на новую систему примут в правительстве.

- Я думаю, будет принят все-таки такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и полететь куда-то,- приводит слова главы ФАС Игоря Артемьева "Интерфакс". - Чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу и тем самым получить деньги назад.

Как появление ваучеров скажется на желании авиакомпаний возвращать деньги, если пассажира устраивает только такой вариант, пока не известно, Артемьев считает - "будут рассматривать в индивидуальном порядке".

Покупателям пакетных туров тоже предлагают возвращать деньги или ваучеры. Ростуризм опубликовал постановление о правилах переноса туров. Пока документ не подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU