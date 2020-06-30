2020-06-30T16:51:59+03:00
Общество

В ФАС предложили разрешить пассажирам продажу ваучеров за отмененные авиарейсы

В ведомстве считают, что россияне должны получить "сертификат" на полет в замен отмененного и могут делать с ним, что угодно, даже продать
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пока авиакомпании за отмененные рейсы возвращают только деньгиПока авиакомпании за отмененные рейсы возвращают только деньгиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В ФАС (Федеральная антимонопольная служба) предлагает установить новые правила компенсации за отмененные рейсы. Если пассажир не улетел по вине авиакомпании, то должен получить либо денежную компенсацию, либо ваучер - в ведомстве рассчитывают, решение о переходе на новую систему примут в правительстве.

- Я думаю, будет принят все-таки такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и полететь куда-то,- приводит слова главы ФАС Игоря Артемьева "Интерфакс". - Чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу и тем самым получить деньги назад.

Как появление ваучеров скажется на желании авиакомпаний возвращать деньги, если пассажира устраивает только такой вариант, пока не известно, Артемьев считает - "будут рассматривать в индивидуальном порядке".

Покупателям пакетных туров тоже предлагают возвращать деньги или ваучеры. Ростуризм опубликовал постановление о правилах переноса туров. Пока документ не подписан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН
Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода
Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной
Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
За пропаганду наркотиков - 12 лет тюрьмы: правительство поддержало проект закона
Роскосмос: Ракету-носетель "Ангара" могут сделать многоразовой
«Вызов западной иконографии»: чернокожий Иисус появился на картине «Тайная вечеря»
В ФАС предложили разрешить пассажирам продажу ваучеров за отмененные авиарейсы
ЕС утвердил список стран для открытия границ с 1 июля
"Это только верхушка айсберга": Вирусолог из лаборатории Уханя прогнозирует новые вспышки коронавируса
Младшая дочь Сергея Доренко заявила на сестру в полицию
Экоактивисты в белье устроили «кровавый» митинг у стен министерства экономики Франции
В Москву идет аномальная жара
Цена бензина Аи-95 на бирже третий день подряд бьет исторический рекорд
Генсек НАТО призвал страны альянса "не бояться говорить с Россией"
Курс доллара на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Более половины украинцев не доверяет Зеленскому
Заболевший лейкемией Олег Тиньков переболел коронавирусом
Сообщения о «сговоре» России с талибами* не подтверждены разведкой США
Курс евро на 1 июля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ким Чен Ын снова пропал на три недели и дал повод для слухов о плохом здоровье
За поправки голосует большинство
Результат за 30 минут: Посол Японии рассказал о созданном с Россией тесте на коронавирус
Российским военнослужащим и силовикам повысят оклады