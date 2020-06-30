2020-06-30T17:25:41+03:00
В мире

«Вызов западной иконографии»: чернокожий Иисус появился на картине «Тайная вечеря»

Вариация на тему фрески Леонардо да Винчи появилась на алтаре Сент-Олбанского в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Вызов западной иконографии»: чернокожий Иисус появился на картине «Тайная вечеря»«Вызов западной иконографии»: чернокожий Иисус появился на картине «Тайная вечеря»Фото: Twitter.com
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На алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир появилась вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». На картине художницы Лорны Мэй (Lorna May Wadsworth), получивший одноименное название, появился чернокожий Иисус Христос в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter.

«Тайная вечеря» (2009) Лорны Мэй является острым (и красивым) вызовом традиционным, «западным» иконографическим предположениям. Он был установлен сегодня в знак солидарности с движением Black Lives Matter», - написала в своем Twitter директор Центра исследований Средневековья и раннего Нового Времени Эмили Грэй.

Напомним, Глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Портал Уэлби на фоне массовых протестов против расизма в США и во многих европейских странах также решил поддержал движение Black Lives Matter, напомнив христианам, что рожденный Девой Марией в Вифлееме Иисус Христос не был белокожим, поскольку был выходцем с Ближнего Востока. «Важно, чтобы мы помнили об этом», - заявил архиепископ.

Отметим, что борьба с расизмом во всех его проявлениях обрела особую популярность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, и многие известные фирмы решили изменить рекламу своей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Вызов западной иконографии»: чернокожий Иисус появился на картине «Тайная вечеря»
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