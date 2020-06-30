Роскосмос: Ракету-носетель "Ангара" могут сделать многоразовой

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:12:09+03:00

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В "Роскосмосе" заявили, что ракета "Ангара", с помощью которой запускают корабли к МКС, может стать многоразовой за счет "возвращающихся ступень".

- 30 июня 2020 года, были внесены изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства ракет,- сказано в сообщении пресс-службы организации.

Проектов, то есть модификаций, вероятно, будет три: ракета повышенной грузоподъемности, "Ангара-А5В" - с кислородно-водородной третьей ступенью, и Ангара-А5ВМ с возвращающимися "ступенями", то есть многоразовыми.

"Ангара", как и другие ракеты, является многоступенчатой. Под "ступенями" понимают отдельную ракету, которые в нужное время отсоединяются, давая возможность следующей ступени-ракета запуститься и продолжить разгон.

- К моменту начала в 2024 году лётных испытаний ракеты-носителя «Ангара-А5М» будет реализован ряд конструкторских улучшений,- сообщили в Роскосмосе.

Производство "Ангары" сделают дешевле - с 7 миллиардов рублей стоимость опустят до 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU