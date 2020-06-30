2020-06-30T17:39:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко

По словам врача, COVID-19 фактически не мутирует
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Онищенко заявил, что второй волны коронавируса в России и в мире не будетОнищенко заявил, что второй волны коронавируса в России и в мире не будетФото: Евгения ГУСЕВА
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Новой вспышки заболеваемости коронавирусом в мире не будет. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам COVID-19 фактически не мутирует, это дает надежду на то, что новых волн заболеваемости удастся избежать.

- За 7 месяцев, которые прошли от первых случаев заболеваемости, зафиксированных в Китае в декабре прошлого года, резкого изменения гена вируса не происходит и уже не произойдет. Это является особенностью данного вируса, - приводит слова Онищенко "Интерфакс".

Специалист напомнил, что предшественники коронавируса SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) тоже не мутировали так сильно, как, например, грипп.

Исходя из этого Онищенко сделал вывод, что осенью еще могут регистрироваться новые случае заболевания COVID-19, но второго пандемического подъема точно не будет.

- На сегодняшнее утро в мире зарегистрировано около 10,3 млн случаев заболевания, что для воздушно-капельного механизма передачи - ничего, только в России средний подъем заболеваемости гриппом дает 6-7 млн заболевших, - отметил Онищенко, говоря о нынешней ситуации.

Напомним, за минувшие сутки 29 июня в России от коронавируса выздоровело больше человек, чем заболело. Медики выявили 6 693 новых случая заражения, в то время как число вновь выздоровевших почти на треть больше - 9 220 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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