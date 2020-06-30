Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:12:30+03:00

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В ходе торгов Московской биржи во вторник, 30 июня 2020 года, свидетельствуют об ослаблении курса рубля по отношению к евро. Согласно данным торговой площадки 17:38 по московскому времени, евро поднялся выше 80 рублей впервые за полтора месяца

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс европейской валюты к рублю укрепился на 1,7 процента и достиг отметки в 80,025 рубля. В последний раз евро находился отметки выше 80 рублей впервые с 14 мая 2020 года.

Курс американской валюты поднялся и составил 71 рубль.

Напомним, стоимость валют растет с начала недели. Доллар вновь превысила 70 рублей после двухмесячного ослабления. Ранее Центральный банк установил официальный курс евро на 1 июля 2020 года - европейская валюта подорожала на 31,2 копейки до 78,99 рубля, курс доллара на 1 июля подорожал на 48 копеек и составил 70,44 рубля.

Согласно одному из сценариев экспертов, до конца года цены на нефть останутся стабильными - около 40 долларов за баррель. Это значит, что курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU