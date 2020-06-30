Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:54:50+03:00

Российский лидер принимает госпитали, построенные для борьбы с коронавирусом

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Во вторник, 30 июня, открылись пять новых медицинских центра, построенных Министерством обороны для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Сегодня у нас важное и приятное событие. Открываются сразу пять новых медцентров, построенных министерством обороны», - заявил российский лидер

ИСТОЧНИК KP.RU