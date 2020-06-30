Умер Карл Райнер - актер, создатель легендарного телешоу

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:14:20+03:00

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Легендарный голливудский артист умер в понедельник вечером в своем доме в Беверли-Хиллз. С ним находилась вся его семья. Как отмечают родственники, известный артист оставался активным в последнее время и не жаловался на здоровье.

Райнер был известен тем, что снимался в главной роли и создал классическую американскую серию The Dick Van Dyke Show, которая транслировалась с 1961 по 1966 год и дала в общей сложности 158 эпизодов, охватывающих пять сезонов.

Комик, актер, режиссер, сценарист и издатель сделал впечатляющую карьеру в индустрии развлечений, которая длилась семь десятилетий.

Напомним, что Райнер начал свою карьеру с выступления на нескольких бродвейских мюзиклах, включая Inside USA, Alive and Kicking.

Он получил первый телевизионный проект в 1950 году в эстрадном шоу Сида Цезаря Your Show of Shows. В проекте он не только появлялся на сцене, но и писал сценарии вместе с Мелом Бруксом и Нилом Саймоном.

За работу на телевидение Райнер был награжден двумя Эмми в 1956 и 1957 годах.

Его тандем с Мелом Бруксом стал плодотворным. Объединившись в комедийный дуэт, они появились вместе в таких фильмах, как «Безумный, Безумный, Безумный, Мир» (1963) и «Русские идут, русские идут» (1966) и серии фильмов «Океана» с 2001 по 2007 год. Также актеры сделали несколько скетчей, которые стали популярными и любимыми у телезрителей.

В последнее время Райнер был востребованным актером дубляжа. Он работал над шоу Family Guy, American Dad, King of the Hill и Bob's Burgers.

В 2017 году Райнер несколько раз появлялся в документальных фильмах на канале HBO.

Поклонники вспоминают, что Карл Райнер собирался «остаться», чтобы увидеть, как Дональд Трамп покинет пост президента США проиграв более сильному сопернику на президентских выборах в 2020 году.

У легендарного актера трое детей, один из которых и сообщил о смерти отца, сообщает TMZ,

ИСТОЧНИК KP.RU