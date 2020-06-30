Возможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗ

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:09:38+03:00

В организации сообщили о ложном чувстве безопасности, которое могло появиться у москвичей

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В связи с уменьшением числа заболевших коронавирусной инфекцией у москвичей могло появиться ложное чувство безопасности, что инфекция покинула город. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, предупредив о риске новых вспышках заболевания

«Мы наблюдаем устойчивое снижение новых случаев в столице (России). И у жителей могло появиться ложное чувство безопасности, что вирус покинул город. На самом деле вирус все еще среди нас, и это означает, что риск новых вспышек инфекции еще существует», - переедает РИА Новости слова представителя ВОЗ

Вуйнович заявила, что поведение людей будет определять дальнейшее развитие пандемии. По ее словам, все новые «нормы» должны стать «нашей реальностью», а ношение защитных масок - частью комплекса профилактических мер.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о «суровой реальности», сообщив об ускоренном распространении коронавирусной инфекции. Он заявил, что пандемия пока не движется к окончанию, а некоторые страны столкнулись с ростом случаев инфицирования после открытии своих экономик и возвращении социальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU