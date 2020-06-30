2020-06-30T19:09:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Возможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗ

В организации сообщили о ложном чувстве безопасности, которое могло появиться у москвичей
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Возможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗВозможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗФото: Лилия ЗАХАРОВА
Изменить размер текста:

В связи с уменьшением числа заболевших коронавирусной инфекцией у москвичей могло появиться ложное чувство безопасности, что инфекция покинула город. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, предупредив о риске новых вспышках заболевания

«Мы наблюдаем устойчивое снижение новых случаев в столице (России). И у жителей могло появиться ложное чувство безопасности, что вирус покинул город. На самом деле вирус все еще среди нас, и это означает, что риск новых вспышек инфекции еще существует», - переедает РИА Новости слова представителя ВОЗ

Вуйнович заявила, что поведение людей будет определять дальнейшее развитие пандемии. По ее словам, все новые «нормы» должны стать «нашей реальностью», а ношение защитных масок - частью комплекса профилактических мер.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о «суровой реальности», сообщив об ускоренном распространении коронавирусной инфекции. Он заявил, что пандемия пока не движется к окончанию, а некоторые страны столкнулись с ростом случаев инфицирования после открытии своих экономик и возвращении социальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Состав ЦСКА на игру против "Спартака": в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном
Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке
Исследования российской вакцины от коронавируса завершатся в конце июля
В Латвии ввели запрет на вещание семи телеканалов RT
Hyundai отзывает 47,5 тысяч автомобилей из России
Все личные данные из цифровых пропусков удалены
В Подмосковье снимают ограничения на прогулки и занятия спортом
Уголовное дело сестер Хачатурян об убийстве отца повторно направили в Генпрокуратуру
Возможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗ
Умер Карл Райнер - актер, создатель легендарного телешоу
Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН
Бесплатный доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода
Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной
Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве