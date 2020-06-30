30 Июнь 2020 2020-06-30T19:36:26+03:00

Со среды, 1 июля, в Подмосковье снимают ограничения на прогулки и занятия спортом Фото: Иван МАКЕЕВ

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Со среды, 1 июля, в Подмосковье снимают ограничения на прогулки и занятия спортом, в том числе на детских и спортивных площадках. Об этом говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Подписанное постановление о переходе к следующему этапу снятия ограничений позволит жителям Подмосковья пользоваться беседками и иными объектами парковой и дворовой инфраструктуры, с которыми могли контактировать другие граждане.

На следующий день, 2 июля, откроются турагентства, однако самостоятельные гиды работать пока не смогут. Фитнес-центры и другие спортивные организации откроются уже на следующей неделе, 6 июля, но при условии соблюдения 50-процентной единовременной загрузки.

Напомним, 16 июня в Подмосковье к работе вернулись около 2 тысяч салонов красоты и парикмахерских. При этом все они должны продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности: брать клиентов только по записи с 20-минутным интервалом между ними и выдерживают социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU