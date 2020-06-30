Все личные данные из цифровых пропусков удалены
Все личные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков удалены. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
"Мы все удалили. За исключением учетной записи на портале Госуслуг", - сказал он.
Напомним, в начале апреля в App Store и Google Play появилось приложение под названием «Госуслуги стопкоронавирус», разработчиком которого выступила Минкомсвязь.
С помощью приложения граждане могли получить QR-код в том числе для того, чтобы выйти из дома во время самоизоляции. Для входа в приложение требовалось подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. Также пользователь должен был указать адрес отправления и назначения и причину своего выхода из дома. Этот сервис планировалось использовать более, чем в 20 регионах.
Однако в Москве приложение так и не нашло своего применения. В столице была создана другая платформа для выдачи цифровых пропусков на базе мэрии Москвы.
В конце мая Минкомсвязи пообещали удалить все личные данные пользователей. использованные в приложении.
ИСТОЧНИК KP.RU