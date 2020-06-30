Все личные данные из цифровых пропусков удалены

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:42:50+03:00

С помощью разработанного ведомством приложения граждане могли получить QR-код для выхода из дома

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Все личные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков удалены. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Мы все удалили. За исключением учетной записи на портале Госуслуг", - сказал он.

Напомним, в начале апреля в App Store и Google Play появилось приложение под названием «Госуслуги стопкоронавирус», разработчиком которого выступила Минкомсвязь.

С помощью приложения граждане могли получить QR-код в том числе для того, чтобы выйти из дома во время самоизоляции. Для входа в приложение требовалось подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. Также пользователь должен был указать адрес отправления и назначения и причину своего выхода из дома. Этот сервис планировалось использовать более, чем в 20 регионах.

Однако в Москве приложение так и не нашло своего применения. В столице была создана другая платформа для выдачи цифровых пропусков на базе мэрии Москвы.

В конце мая Минкомсвязи пообещали удалить все личные данные пользователей. использованные в приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU