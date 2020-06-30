30 Июнь 2020 2020-06-30T18:48:46+03:00

В Латвии ввели запрет на вещание семи телеканалов RT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Нацсовет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) наложил запрет на вещание семи российских телеканалов. Согласно принятому решению на территории республики теперь запрещены каналы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. Об этом сообщает пресс-служба НСЭСМИ.

В сообщении отмечается, что запрет на вещание российских телеканалов наложен в ходе выполнения санкций Совета ЕС, а медиаресурсами «владеет» российский журналист Дмитрий Киселёв, в отношении которого введены европейские ограничения.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, на которую не распространяются санкции Евросоюза, напомнила, что RT и МИА «Россия сегодня», возглавляемый Киселёв, два разных юридических лица, и информация об этом давно известна.

Сам Кисилев назвал заявленное НСЭСМИ основание для запрета юридически бессмысленным, и призвал Латвию должна «немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться».

«Это решение — показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак», - приводит слова журналиста РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU