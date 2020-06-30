Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:25:20+03:00

Федор Чалов с первых минут начнет игру против "Спартака" в атаке ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Сегодня вечером, 30 июня, в Москве на своем домашнем стадионе футболисты ЦСКА примут в поединке 25 тура столичный "Спартак". Хозяева огласили заявку на принципиальный поединок. Встреча двух команд всегда проходит очень ярко. С первых минут у армейской команды появятся все лидеры - Чалов в атаке, в защите Марио Фернандес, а в воротах Игорь Акинфеев.

Стартовый состав ЦСКА на игру выглядит так: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Бистрович, Гогуа, Елеев, Тикнизян.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА с 37 очками - пятый в турнирной таблице Премьер-Лиге. У "Спартака" - 32 балла и шестая позиция. В матче первого круга на своем поле "красно-белые" в августе 2019 года одержали победу со счетом 2:1.

Состав ЦСКА на игру против "Спартака": в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном

ИСТОЧНИК KP.RU