Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке
Сегодня вечером, 30 июня, в Москве на своем домашнем стадионе футболисты ЦСКА примут в поединке 25 тура столичный "Спартак". Хозяева огласили заявку на принципиальный поединок. Встреча двух команд всегда проходит очень ярко. С первых минут у армейской команды появятся все лидеры - Чалов в атаке, в защите Марио Фернандес, а в воротах Игорь Акинфеев.
Стартовый состав ЦСКА на игру выглядит так: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Дивеев, Марадишвили, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Бистрович, Гогуа, Елеев, Тикнизян.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.
На данный момент ЦСКА с 37 очками - пятый в турнирной таблице Премьер-Лиге. У "Спартака" - 32 балла и шестая позиция. В матче первого круга на своем поле "красно-белые" в августе 2019 года одержали победу со счетом 2:1.
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