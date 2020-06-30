Состав ЦСКА на игру против "Спартака": в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном
Во вторник, 30 июня, в Москве будет сыграно главное столичное дерби. В матче 25 тура чемпионата России по футболу сойдутся ЦСКА и "Спартак". Гости поединка огласили заявку на встречу против армейцев. У Доменико Тедеско - все ключевые лидер команды на данный момент в стартовом составе. В воротах - Александр Максименко, в атаке - Александр Соболев.
Стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА выглядит так: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Маслов, Зобнин, Умяров, Соболев, Рассказов.
Запасные: Ребров, Мирзов, Ларссон, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.
На данный момент ЦСКА с 37 очками - пятый в турнирной таблице Премьер-Лиге. У "Спартака" - 32 балла и шестая позиция. В матче первого круга на своем поле "красно-белые" в августе 2019 года одержали победу со счетом 2:1.
Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке
ИСТОЧНИК KP.RU