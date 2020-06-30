Состав ЦСКА на игру против "Спартака": в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:35:16+03:00

Роман Зобнин - в стартовом составе "Спартака" на матч с ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник, 30 июня, в Москве будет сыграно главное столичное дерби. В матче 25 тура чемпионата России по футболу сойдутся ЦСКА и "Спартак". Гости поединка огласили заявку на встречу против армейцев. У Доменико Тедеско - все ключевые лидер команды на данный момент в стартовом составе. В воротах - Александр Максименко, в атаке - Александр Соболев.

Стартовый состав "Спартака" на игру против ЦСКА выглядит так: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Маслов, Зобнин, Умяров, Соболев, Рассказов.

Запасные: Ребров, Мирзов, Ларссон, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА с 37 очками - пятый в турнирной таблице Премьер-Лиге. У "Спартака" - 32 балла и шестая позиция. В матче первого круга на своем поле "красно-белые" в августе 2019 года одержали победу со счетом 2:1.

Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке

ИСТОЧНИК KP.RU