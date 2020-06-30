2020-06-30T20:12:23+03:00
Экономика

Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году

Появились результаты «Переписи миллиардеров»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 годуЧисло миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Число миллиардеров в мире, а также общая стоимость их состояний, в прошлом году значительно выросли после сокращения годом ранее, и в итоге достигло рекордных показателей. Такие данные приводит аналитическая компания Wealth-X, опубликовавшая «Перепись миллиардеров».

Согласно представленной информации, в 2019 году в мире насчитывалось 2 825 людей, обладающих миллиардным состоянием, что на 221, или на 8,5 процента, больше, чем годом ранее.

Общая стоимость состояний миллиардеров мира выросла на 10,3 процента в годовом выражении и в прошлом году достигла 9,4 триллиона долларов.

Лидерами по количеству миллиардеров в прошлом году оставались США, где насчитывает 788 миллиардеров, а также Китай, где 342 таких богача. Среди городов лидирует Нью-Йорке с 113 миллиардерами. Следом идут Гонконг (96) и Сан-Франциско (77).

ИСТОЧНИК KP.RU

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