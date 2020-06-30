Бизнес на первом месте, а люди на втором: Запашный сказал почему закрылся Cirque du Soleil

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:29:41+03:00

Директор Большого Московского цирка поделился мнением о том, что могло повлиять на увольнение 3 500 тысяч сотрудников популярного проекта

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Эдгард Запашный предположил, что руководство известного Cirque du Soleil могло испугаться полного разорения, поэтому проект было решено закрыть, а труппу распустить.

«Культурный код их заключается прежде всего в ведении бизнеса. Те три с половиной тысячи людей, которые на сегодня остались без работы, а это люди со всего мира, стоят, к сожалению, в коммерческом проекте на втором месте, а на первом – бизнес», - сказал Эдгард Запашный ведущему программы «Культурный код» Юрию Грымову на Радио «Комсомольская правда».

Директор Большого Московского цирка подчеркнул, что представители Cirque du Soleil часто хвастались государственной поддержкой и имели статус миллиардера среди подобных проектов.

«Если, допустим, у тебя есть просто миллиард, ну, миллиард позволит на протяжении нескольких лет содержать труппу в три с половиной тысячи человек, не имея обратного коммерческого успеха. Однако они не хотят тратить даже вот этот миллиард. И готовы запросто распрощаться с людьми», - сказал Запашный.

Эдгард отметил, что даже московские цирки, имеющие в содержании животных, не пошли на крайние меры, а приняли решение своими силами выходить из трудной финансовой ситуации.

«Содержание животных было и есть и будет дорогостоящим удовольствием, нежели просто платить зарплату людям. Тот же Большой московский цирк, со своими 600 сотрудников, не уволил ни одного человека. При всем при этом сразу отбрасываю слухи: мы не пользуемся господдержкой. Мы продолжаем тратить накопленные средства, которые у нас есть», - подчеркнул Эдгард.

Напомним, во вторник утром стало известно, что известный всему миру Cirque du Soleil закрывается. Руководящий состав принял решение отпустить труппу из более чем 3 500 тысячи артистов на вынужденные каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU