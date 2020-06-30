Взрыв на севере Тегерана: три человека пострадали
Во вторник, 30 июня, в результате взрыва баллона с газом в одном из медицинских центров на севере Тегерана пострадали три человека, еще несколько могут быть заблокированы внутри горящего здания.
Как передает иранское агентство ISNA, после взрыва в медицинском учреждении начался пожар. на место происшествия выехали пожарные. Устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, взрыв произошел в подвальном помещении медцентра.
Напомним, днем ране, 29 июня, пожар и взрыв произошли в Москве. В результате происшествия погиб один человек, пострадали по меньшей мере шесть. Как писал сайт kp.ru, cообщение о пожаре и взрыве в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке столицы поступило в 13:19. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь уже охватил четыре квартиры. К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.
Взрыв на севере Тегерана.
ИСТОЧНИК KP.RU