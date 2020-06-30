2020-06-30T21:13:34+03:00
Происшествия

Взрыв на севере Тегерана: три человека пострадали

В одном из медцентров иранской столицы взорвался баллон с газом [видео]
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Взрыв на севере ТегеранаВзрыв на севере ТегеранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 30 июня, в результате взрыва баллона с газом в одном из медицинских центров на севере Тегерана пострадали три человека, еще несколько могут быть заблокированы внутри горящего здания.

Как передает иранское агентство ISNA, после взрыва в медицинском учреждении начался пожар. на место происшествия выехали пожарные. Устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, взрыв произошел в подвальном помещении медцентра.

Напомним, днем ране, 29 июня, пожар и взрыв произошли в Москве. В результате происшествия погиб один человек, пострадали по меньшей мере шесть. Как писал сайт kp.ru, cообщение о пожаре и взрыве в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке столицы поступило в 13:19. Когда пожарные приехали на место происшествия, огонь уже охватил четыре квартиры. К 14:03 спасатели локализовали возгорание, которое к тому моменту распространилось на 150 квадратных метров.

Взрыв на севере Тегерана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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