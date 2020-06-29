РОЦИТ: Более 35% интернет-пользователей заявили, что уже проголосовали по поправкам в Конституцию

29 Июнь 2020 2020-06-30T21:07:58+03:00

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Более 35% россиян - пользователей Интернета заявили, что уже проголосовали по внесению изменений в Конституцию РФ. Еще 36,5% респондентов сообщили, что собираются принять участие в общероссийском голосовании. Опрос проводился «Центром Интернет-технологий» (РОЦИТ), 29 июня общественная организация опубликовала результаты исследования на своем сайте.

РОЦИТ проводил онлайн-опросы ежедневно с 25 июня, когда стартовало голосование. Каждый день на вопросы отвечали 1200 россиян в возрасте от 18 лет. К 29 июня эксперты опросили 4800 человек. Если 26 июня 13,8% респондентов сообщили, что уже проголосовали, то 27 июня их число увеличилось до 16,3%, а по данным на 28 июня проголосовавших оказалось 23,2%. При этом ответы давали и избиратели, проголосовавшие очно на участке, и те, кто выбрал электронную процедуру голосования.

Эксперты также спросили россиян, сталкивались ли они с нарушениями во время голосования. Львиная доля проголосовавших - 80,1% ответили, что нарушений не обнаружили (об этом заявили 69,8% респондентов) или что нарушения нельзя назвать существенными (10,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU