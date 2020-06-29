2020-06-30T21:07:58+03:00
Политика

РОЦИТ: Более 35% интернет-пользователей заявили, что уже проголосовали по поправкам в Конституцию

Еще 36,5% собираются это сделать в ближайшие дни
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 35% россиян - пользователей Интернета заявили, что уже проголосовали по внесению изменений в Конституцию РФ. Еще 36,5% респондентов сообщили, что собираются принять участие в общероссийском голосовании. Опрос проводился «Центром Интернет-технологий» (РОЦИТ), 29 июня общественная организация опубликовала результаты исследования на своем сайте.

РОЦИТ проводил онлайн-опросы ежедневно с 25 июня, когда стартовало голосование. Каждый день на вопросы отвечали 1200 россиян в возрасте от 18 лет. К 29 июня эксперты опросили 4800 человек. Если 26 июня 13,8% респондентов сообщили, что уже проголосовали, то 27 июня их число увеличилось до 16,3%, а по данным на 28 июня проголосовавших оказалось 23,2%. При этом ответы давали и избиратели, проголосовавшие очно на участке, и те, кто выбрал электронную процедуру голосования.

Эксперты также спросили россиян, сталкивались ли они с нарушениями во время голосования. Львиная доля проголосовавших - 80,1% ответили, что нарушений не обнаружили (об этом заявили 69,8% респондентов) или что нарушения нельзя назвать существенными (10,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасшую человека кошку наградили грамотой и угощением
Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн
Неожиданный гость: во время матча ЦСКА - Спартак на поле выбежала белка
США назвали китайские ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности
Бизнес на первом месте, а люди на втором: Запашный сказал почему закрылся Cirque du Soleil
Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Взрыв на севере Тегерана: три человека пострадали
Дания проверит Tik Tok на предмет нарушений законов Евросоюза
Состав Спартака на игру против ЦСКА: в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном
Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке
Исследования российской вакцины от коронавируса завершатся в конце июля
В Латвии ввели запрет на вещание семи телеканалов RT
Hyundai отзывает 47,5 тысяч автомобилей из России
Все личные данные из цифровых пропусков удалены
В Подмосковье снимают ограничения на прогулки и занятия спортом
Уголовное дело сестер Хачатурян об убийстве отца повторно направили в Генпрокуратуру
Возможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗ
Умер Карл Райнер - актер, создатель легендарного телешоу
Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН
Бесплатный доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода
Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной
Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
За пропаганду наркотиков - 12 лет тюрьмы: правительство поддержало проект закона