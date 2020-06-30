США назвали китайские ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:35:01+03:00

Федеральная комиссия Штатов заявила, что запрет на эти компании принят для американского будущего, связанного с 5G

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Федеральная комиссия по связи Соединённых Штатов (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании ZTE и Huawei угрозами национальной безопасности.

«Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании и подразделения, подпадают под объявленный FCC в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности», —говорится заявлении на сайте американского ведомства.

В Федеральной комиссии, что теперь деньги из фонда общих услуг FCC на 8,3 миллиарда долларов нельзя будет использовать для приобретения, улучшения, модификации, а также обслуживания и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых данными компаниями.

Утверждает, что распоряжения «основаны на большой базе доказательств» и принято для американского будущего, связанного с 5G.

Напомним, опасной продукцию китайских производителей посчитали еще в прошлом году в Палате представителей. Позже в Сенате Конгресса был принят закон о безопасных и надежных средствах коммуникации.

ИСТОЧНИК KP.RU