Неожиданный гость: во время матча ЦСКА - Спартак на поле выбежала белка

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:57:10+03:00

Матч ЦСКА и Спартака проходит 30 июня на поле армейцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зверек пробежал по штрафной "Спартака" и покинул газон

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Старт футбольного матча ЦСКА - Спартак в рамках 25 тура чемпионата России по футболу начался крайне неожиданно. В начале поединка на поле неожиданно выбежала белка. Фанаты, следящие за игрой, уже успели пошутить про "природу, которая уже настолько очистилась".

Как отмечается, белка выбежала на поле, показалась в штрафной футбольного клуба "Спартак". А затем без особой опаски покинула газон стадиона "ВЭБ Арена".

- Новости о белке, - пошутили в англоязычном клубном твиттере московского "Спартака".

Поединок продолжается в эти минуты. После 12 минут поединка счет 0:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:30 по московскому времени.

На данный момент ЦСКА с 37 очками - пятый в турнирной таблице Премьер-Лиге. У "Спартака" - 32 балла и шестая позиция. В матче первого круга на своем поле "красно-белые" в августе 2019 года одержали победу со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU