Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:58:59+03:00

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Во вторник, 30 июня, произошло историческое событие - космонавт Анатолий Иванишин, который находится на борту Международной космической станции (МКС), принял участие в дистанционном голосовании по внесению изменений в Конституцию России.

«Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. Находясь на борту МКС, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ», - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

В среду, 1 июля, участие в голосовании примет космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, который сделает свой выбор находитесь в Центр управления полетами «ЦНИИмаш», где по закрытому каналу связи скажет свой выбор решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Жители столицы могут проголосовать на удобном для них участке, а также принять комиссию у себя дома или отдать свой голос онлайн. Отмечается, что Анатолий Иванишин смог проголосовать дистанционно на портале 2020og.ru, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU