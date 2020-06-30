2020-06-30T20:58:59+03:00
Общество

Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн

Анатолий Иванишин принял участие в общероссийском голосовании внесению изменений в Конституцию РФ
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн. Фото: РоскосмосПервое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн. Фото: Роскосмос
Изменить размер текста:

Во вторник, 30 июня, произошло историческое событие - космонавт Анатолий Иванишин, который находится на борту Международной космической станции (МКС), принял участие в дистанционном голосовании по внесению изменений в Конституцию России.

«Российский космонавт-испытатель, бортинженер 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. Находясь на борту МКС, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ», - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

В среду, 1 июля, участие в голосовании примет космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, который сделает свой выбор находитесь в Центр управления полетами «ЦНИИмаш», где по закрытому каналу связи скажет свой выбор решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Жители столицы могут проголосовать на удобном для них участке, а также принять комиссию у себя дома или отдать свой голос онлайн. Отмечается, что Анатолий Иванишин смог проголосовать дистанционно на портале 2020og.ru, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЦСКА выигрывает у "Спартака" после первого тайма в дерби со счетом 1:0
Штрафы за экологические нарушения собираются увеличить вдвое
Спасшую человека кошку наградили грамотой и угощением
Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн
Неожиданный гость: во время матча ЦСКА - Спартак на поле выбежала белка
США назвали китайские ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности
Бизнес на первом месте, а люди на втором: Запашный сказал почему закрылся Cirque du Soleil
Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
Взрыв на севере Тегерана: три человека пострадали
Дания проверит Tik Tok на предмет нарушений законов Евросоюза
Состав Спартака на игру против ЦСКА: в атаке появится Соболев, Джикия будет капитаном
Состав ЦСКА на матч против Спартака: Акинфеев в воротах, Чалов в атаке
Исследования российской вакцины от коронавируса завершатся в конце июля
В Латвии ввели запрет на вещание семи телеканалов RT
Hyundai отзывает 47,5 тысяч автомобилей из России
Все личные данные из цифровых пропусков удалены
В Подмосковье снимают ограничения на прогулки и занятия спортом
Уголовное дело сестер Хачатурян об убийстве отца повторно направили в Генпрокуратуру
Возможна ли в Москве новая вспышка коронавируса, рассказала ВОЗ
Умер Карл Райнер - актер, создатель легендарного телешоу
Нарушает ли Михаил Ефремов домашний арест, рассказал ФСИН
Бесплатный доступу к социально значимым интернет-ресурсам продлили на полгода
Путин сообщил об открытии пяти медцентров, построенных Минобороной
Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 14 мая
Второй волны коронавируса в мире не будет, считает Онищенко
Путин передал ветерану записку во время открытия мемориала во Ржеве
За пропаганду наркотиков - 12 лет тюрьмы: правительство поддержало проект закона