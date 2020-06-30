2020-06-30T21:06:44+03:00
В мире

Спасшую человека кошку наградили грамотой и угощением

К наградам были представлены еще пятеро местных жителей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Спасшую человека кошку наградили грамотой и угощением. Фото: unsplash.com.Спасшую человека кошку наградили грамотой и угощением. Фото: unsplash.com.
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Полиция японского города Тояма провела церемонию награждения кошки за помощь в спасении пожилого мужчины, упавшего в ирригационный канал

Как сообщают правоохранители, кошка по кличке Коко обнаружила деда, упавшего в яму, и начала мяукать. Когда 77-летняя местная жительница заметила на дороге кошку, принадлежащую соседу, она обратила внимание, что домашние животное «уставилось в канал и странно себя вело». Подойдя ближе, женщина увидела, что животное смотрит на пожилого мужчину, который лежит в канале на спине.

«Связи между местными жителями, включая кошку, спасли жизнь человеку», - передает газета Mainichi слова начальника полицейского участка Сатоши Накада.

К спасению человека были привлечены еще пять человек, включая хозяйку кошки Томоки Нитту. Совместными усилиями они смогли вытащить мужчину из канала. Все, кто учувствовал в спасении наградили хвалебными грамотами, а кошка вдобавок наградили угощением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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