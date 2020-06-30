ЦСКА выигрывает у "Спартака" после первого тайма в дерби со счетом 1:0

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на стадионе "ВЭБ Арена" завершился первый тайм матча 25 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" гостит у ЦСКА и после стартовых 45 минут встречи выигрывают хозяева поля со счетом 1:0.

На 27-й минуте поединка гол в ворота "Спартака" дальним ударом забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В эпизоде с забитым голом возникла небольшая ошибка у голкипера "красно-белых" Александра Максименко. Вратарь не смог зафиксировать мяч, который влетел в его сетку.

В матче наступил перерыв. ЦСКА выигрывает в принципиальной игре против "Спартака" со счетом 1:0. Через 15 минут поединок будет возобновлен. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА - Спартак. 1:0. Никола Влашич, Тинькофф РПЛ, 25 тур 30.06.2020.ЦСКА открывает счет в московском дерби

ИСТОЧНИК KP.RU