Штрафы за экологические нарушения собираются увеличить вдвое

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:23:35+03:00

С такой инициативой выступили в Минприроды

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Минприроды намерено добиться двойного увеличения штрафов за нарушение экологического законодательства до конца 2020 года. Соответствующие предложения ведомство направило в Минюст.

«Предложения уже направлены в Минюст, ждем их одобрения и дальше запустим процесс с внесением изменений, рассчитываем, что в четвертом квартале 2020 года штрафы уже будут изменены», - говорится в сообщении Минприроды.

Как министерстве отметили, что предлагается внести изменения по размерам штрафов по статье 8.1 Кодекса об административных правонарушениях. Среди предложений ведомства увеличение штрафов за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, а также порчу земель и нарушение правил охоты на водных объектах.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали ухудшение состояния экологии после завершения карантина. Председатель правления, исполнительный директор общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин предупредил, что стремление восстановить экономику в условиях кризиса может сделать экологическую обстановку хуже прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU