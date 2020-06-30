2020-06-30T21:40:47+03:00
Общество

Бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» вынесли приговор и освободили ее от наказания

Нину Масляеву приговорили к двум годам трем месяцам лишения свободы
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева. Фото: Александр Щербак/ТАССБывший главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Изменить размер текста:

В ходе рассмотрения дела «Седьмой студии» суд в Москве признал бывшего главного бухгалтера студии Нину Масляеву виновной в мошенничестве и приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы, освободив ее наказания за его фактическим отбытием,

«Признать Масляеву виновной в совершении преступления (…) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в части наказания к исполнению не приводить», - говорится в решении судьи Анны Соковой.

Напомним, сотрудников «Седьмой студии» обвинили в мошенничестве с бюджетными деньгами и подделке отчётов для Министерства культуры России. Главный бухгалтер дала признательные показания в выводе более ста миллионов рублей на счета подставных компаний.

На прошлой неделе, 26 июня, Мещанский суд Москвы взыскал 129 миллионов рублей по иску Минкульта с фигурантов дела «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников признали виновным в мошенничестве, он получил три года условного срока и дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры. Продюсер Алексей Малобродский и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин также получили условные сроки. Бывшей сотрудницы Минкультуры назначили только штраф, но от штрафа она освобождается в связи с истечением срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джо Байден отказался проводить предвыборные митинги
Умер Александр Кабанов, двукратный олимпийский чемпион по водному поло
Суд запретил публиковать книгу племянницы Трампа
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки превысило 163 тысяч
Бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» вынесли приговор и освободили ее от наказания
ЦСКА выигрывает у "Спартака" после первого тайма в дерби со счетом 1:0
Штрафы за экологические нарушения собираются увеличить вдвое
Спасшую человека кошку наградили грамотой и угощением
Первое в истории голосование на орбите: российский космонавт проголосовал онлайн
Неожиданный гость: во время матча ЦСКА - Спартак на поле выбежала белка
США назвали китайские ZTE и Huawei угрозами нацбезопасности
Бизнес на первом месте, а люди на втором: Запашный сказал почему закрылся Cirque du Soleil