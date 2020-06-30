2020-06-30T21:55:52+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки превысило 163 тысяч

Количество смертей увеличилось почти на 4 тысячи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки превысило 163 тысячВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире за сутки превысило 163 тысячФото: REUTERS
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По состоянию на вторник, 30 июня 2020 года, количество зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 10,1 миллиона, а число жертв инфекции уже составляет более 503 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Только за минувшие сутки в мире подтвердили 163 865 новых случая заражения коронавирусом, тогда как 28 июня было выявлено 189 077 инфицированных. Число умерших в результате заражения коронавирусом увеличилось на 3 946.

Таким образом, за все время пандемии в мире зафиксировали уже 10 185 374 заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов составляет 503 862.

Напомним, ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил об ускоренном распространении коронавируса в мире. По его словам, пандемия не движется к окончанию, а некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания после возвращения социальной жизни.

Гебрейесус напомнил, что 30 июня будет ровно полгода с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии, и отметил, что «знаменательная дата» совпадает с достижением отметки 10 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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