"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG компенсации на 1,5 миллиарда долларов

30 Июнь 2020 2020-06-30T23:16:06+03:00

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"Газпром экспорт" перечислил польской государственной нефтегазовой компании PGNiG выплаты за переплаты за газ, поставленный по газопроводу "Ямал-Европа". В российской компании уточнили, что такое решение принято Стокгольмским арбитражем.

Сообщается, что PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. Общая сумма компенсации составит порядка 1,5 миллиардов долларов.

- Тем временем, ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжаловать этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных выплат не повлечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования, - отметили в компании, пишет ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что компания PGNIG подала на "Газпром" в суд. Поводом для иска в Стокгольмский арбитраж стало недовольство польской стороны ценой на газ. В PGNIG отметили, что готовы заключить соглашение, которое сможет "гарантировать компании и ее клиентам выгодные рыночные цены".

ИСТОЧНИК KP.RU