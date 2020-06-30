2020-06-30T23:30:26+03:00
Наука

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Запуск космического аппарата прошел успешно [видео]
Юлия КЕКОВА
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Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.

Аппарат отправили на орбиту с третьим спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США. Об этом сообщается на официальной странице в Твиттере компании.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III.

ИСТОЧНИК KP.RU

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