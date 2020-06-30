2020-06-30T23:48:14+03:00
Общество

Оперного певца трижды "забанили" в TikTok из-за сходства с главой Китая

Мужчины уже несколько раз подтверждал свою личность [видео]
Юлия КЕКОВА
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63-летнего оперного певца Лю Кэцина (Liu Keqing) несколько раз "забанили" в TikTok из-за внешнего сходства с главой Китая.

Для разблокировки он уже несколько раз подтверждал свою личность, однако снова был заблокирован. Об этом сообщает Daily Mail.

Новость дополняется.

Оперного певца трижды "забанили" в TikTok из-за сходства с главой Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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