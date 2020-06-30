Оперного певца трижды "забанили" в TikTok из-за сходства с главой Китая
Мужчины уже несколько раз подтверждал свою личность [видео]
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63-летнего оперного певца Лю Кэцина (Liu Keqing) несколько раз "забанили" в TikTok из-за внешнего сходства с главой Китая.
Для разблокировки он уже несколько раз подтверждал свою личность, однако снова был заблокирован. Об этом сообщает Daily Mail.
Новость дополняется.
Оперного певца трижды "забанили" в TikTok из-за сходства с главой Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU