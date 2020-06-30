30 Июнь 2020 2020-06-30T23:58:45+03:00

Российское посольство направило в Госдеп ноту после публикаций о сговоре с талибами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Дипломаты российского посольства в США направили в Госдепартамент США ноту. Они требуют провести расследование поступившие с американской стороны угрозы после публикации с утверждениями о приписывании России попыток предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Об этом сообщается в ответах посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ.

- Угрозы поступают нам неоднократно. Но на данный момент у нас серьезная проблема. После того, как в СМИ были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в социальных сетях появились высказывания и призывы "свести счеты с русскими", - отметил Антонов.

Также по словам руководителя посольства, все сведения уже переданы в правоохранительные органы США.

ИСТОЧНИК KP.RU