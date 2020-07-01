1 Июль 2020 2020-07-01T01:28:49+03:00

Протестующие в США установили гильотину перед домом главы Amazon. Фото: скрин видео

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В США протестующие против расовой дискриминации в стране установили гильотину перед домом главы Amazon Джеффом Безосом. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Участники акций протестов считают, что компания напрямую сотрудничает с полицией и разжигает расистские страхи ради получения крупной прибыли.

- Поддержите наши бедные общины. Скажите нет нашим богачам, - написано на плакате, размещенном активистами на гильотине.

Кроме этого, Amazon приписывают еще и увольнение сотрудника Криса Смоллса, который решил устроить забастовку. Инцидент произошел на одном из складов компании в Нью-Йорке. Своими действиями мужчина пытался привлечь внимание к проблемам отсутствия средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Протестующие в США установили гильотину перед домом главы Amazon.

ИСТОЧНИК KP.RU