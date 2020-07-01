"Сельта" продлила аренду Смолова

1 Июль 2020 2020-07-01T02:10:41+03:00

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Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду 30-летнего российского нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.

Как сообщает пресс-служба команды, спортсмен будет выступать на поле до фактического окончания сезона.

Руководству "Сельты" удалось достичь предварительной договоренности о продлении соглашений с пятью игроками, в число которых входит и Смолов. До этого момента контракты футболистов были рассчитаны лишь до 30 июня, пишет ТАСС.

Напомним, Чемпионат Испании, как и многие другие спортивные мероприятия в мире, был временно остановлен из-за пандемии коронавируса. Позже его все-таки решили возобновить, но без зрителей. Матчи начались 11 июня, последний тур испанские клубы должны провести 19 июля.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский футболист испанской нарушил правила карантина и вернулся на родину, в Россию. На тот момент ему могло грозить наказание за несоблюдение режима самоизоляции в виде санкций от клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU