"Сельта" продлила аренду Смолова
Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду 30-летнего российского нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова.
Как сообщает пресс-служба команды, спортсмен будет выступать на поле до фактического окончания сезона.
Руководству "Сельты" удалось достичь предварительной договоренности о продлении соглашений с пятью игроками, в число которых входит и Смолов. До этого момента контракты футболистов были рассчитаны лишь до 30 июня, пишет ТАСС.
Напомним, Чемпионат Испании, как и многие другие спортивные мероприятия в мире, был временно остановлен из-за пандемии коронавируса. Позже его все-таки решили возобновить, но без зрителей. Матчи начались 11 июня, последний тур испанские клубы должны провести 19 июля.
Ранее сайт kp.ru писал, что российский футболист испанской нарушил правила карантина и вернулся на родину, в Россию. На тот момент ему могло грозить наказание за несоблюдение режима самоизоляции в виде санкций от клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU