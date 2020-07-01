Умер актер Виктор Проскурин, звезда фильма "Выйти замуж за капитана"

1 Июль 2020 2020-07-01T03:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Умер Виктор Проскурин - известный актер, исполнивший роли в фильмах "Выйти замуж за капитана" и "А зори здесь тихие...". О смерти сообщила его жена на странице в Фейсбуке. Проскурин ушел из жизни 30 июня в возрасте 68 лет.

- Дорогие мои, любимые! Умер Витюша. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть, - написана Ирина Хонда.

Знаменитый актер скончался на 69 году жизни. Фото: кадр из фильма

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Свою карьеру актера Заслуженный артист РСФСР начал еще в студенческие годы, снявшись в телевизионном сериале "Назначение". Среди исполненных им ролей в фильмах и сериалах одни из самых главных - "Большая перемена", "Жестокий романс","12 стульев", "Однажды двадцать лет спустя".

ИСТОЧНИК KP.RU