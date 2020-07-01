1 Июль 2020 2020-07-01T03:23:33+03:00

В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще шесть образцов сыворотки находятся на стадии рассмотрения

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В США Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило для испытаний четыре вида вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил руководитель ведомства Стивен Хан.

- Четыре варианта вакцины от covid-19 были одобрены для перехода к клиническим испытаниям. Еще шесть образцов сыворотки находятся в стадии рассмотрения, - сказал Хан журналистам на пресс-конференции, пишут РИА Новости.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией. Болезнь была выявлена во многих уголках земного шара. По последним данным, с начала появления первых инфицированных число зараженных на планете превысило 10, 4 миллионов, выздоровели - 5 322 785 пациентов, жертвами covid-19 стали 509 779 человек.

В Соединенных Штатах ранее наблюдалась сложная ситуация, однако страну после небольшого спад распространения вируса среди населения накрыла вторая волна covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU