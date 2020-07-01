1 Июль 2020 2020-07-01T04:42:14+03:00

Евросоюз не включил Россию в список стран для которых откроет границы с 1 июля Фото: Алина НИЗАМОВА

При этом в ЕС отмечают, что список будет обновляться каждые две недели

Изменить размер текста: A A

Европейский союз с 1 июля 2020 года начнет процесс открытия границ. Совет ЕС утвердил список из 14 стран, однако Россия и США в него не вошли.

Сообщается, что следующим, 15 государством, может стать Китай, в случае взаимности. Речь идет о том, чтобы власти подтвердили готовность со своей стороны открыть границы для граждан Евросоюза.

- Ограничения на перемещения должны быть сняты в отношении государств, перечисленных в рекомендациях в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Этот список будет обновляться каждые две недели, - говорится в сообщении Совета ЕС, пишет ТАСС.

Напомним, с 1 июля в Евросоюз снимает ограничения для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

ИСТОЧНИК KP.RU