Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США

1 Июль 2020 2020-07-01T04:54:49+03:00

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Анкара не сможет продать Вашингтону российские зенитные ракетные системы С-400 из-за определенного условия.

По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марии Воробьевой, реэкспорт может быть осуществлен только с согласия Москвы. Об этом она заявила РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в США прозвучали предложения выкупить у Турции С-400. Такие комплексы предназначены и могут быть использованы для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения.

Благодаря этому шагу Соединенные Штаты и турецкая сторона смогли бы выйти из сложившейся тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе производства многоцелевых истребителей F-35 Lightning II.

Идея в рамках законодательных инициатив была предложена партийным организатором фракции республиканцев Джоном Тьюном.

ИСТОЧНИК KP.RU