Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США
Анкара не сможет продать Вашингтону российские зенитные ракетные системы С-400 из-за определенного условия.
По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марии Воробьевой, реэкспорт может быть осуществлен только с согласия Москвы. Об этом она заявила РИА Новости.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в США прозвучали предложения выкупить у Турции С-400. Такие комплексы предназначены и могут быть использованы для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения.
Благодаря этому шагу Соединенные Штаты и турецкая сторона смогли бы выйти из сложившейся тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе производства многоцелевых истребителей F-35 Lightning II.
Идея в рамках законодательных инициатив была предложена партийным организатором фракции республиканцев Джоном Тьюном.
ИСТОЧНИК KP.RU