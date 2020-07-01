2020-07-01T04:54:49+03:00
В мире

Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США

Представитель ФСВТС рассказал, в каком случае может состояться реэкспорт
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Названо условие продажи Турцией ракетных установок С-400 СШАНазвано условие продажи Турцией ракетных установок С-400 СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Анкара не сможет продать Вашингтону российские зенитные ракетные системы С-400 из-за определенного условия.

По словам официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марии Воробьевой, реэкспорт может быть осуществлен только с согласия Москвы. Об этом она заявила РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в США прозвучали предложения выкупить у Турции С-400. Такие комплексы предназначены и могут быть использованы для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения.

Благодаря этому шагу Соединенные Штаты и турецкая сторона смогли бы выйти из сложившейся тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе производства многоцелевых истребителей F-35 Lightning II.

Идея в рамках законодательных инициатив была предложена партийным организатором фракции республиканцев Джоном Тьюном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24