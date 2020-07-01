1 Июль 2020 2020-07-01T05:36:49+03:00

Три простых правила, как уберечь собаку от теплового удара в жару Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Летний период опасен для животных, в частности и для собак, своими высокими температурами. Чтобы ваш четвероногий друг не страдал от жары, следует соблюдать простые правила.

Кинолог, зоопсихолог Виталий Орлов рассказал, как спасти питомца от угрозы получения теплового удара.

Первое - ни в коем случае нельзя оставлять в машине. По мнению эксперта, в жару любая собака, даже с хорошими показателями по здоровью, будет чуть более вялой. Однако в данном случае животному может грозить летальный исход, причем буквально через три-десять минут. Об этом Орлов рассказал в эфире радио Sputnik.

Второе, не менее важное правило, - нельзя допускать, чтобы собака "жарилась" на солнце.

- Прогулки с питомцем лучше всего организовывать либо в ранние утренние часы, до того, как солнце стало палящим, либо в поздние вечерние часы. Если же вы любите гулять днем, тогда ищите тенистые и продуваемые местах, - объяснил кинолог.

Третий пункт рекомендаций специалиста призывает не оставлять питомца на балконе или лоджии. Собака будет как будто в "термосе или парнике". Также важно следить, чтобы животное потребляло достаточное количество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU