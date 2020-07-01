2020-07-01T05:36:49+03:00
Дом. Семья

Три простых правила, как уберечь собаку от теплового удара

Кинолог рассказал, как помочь питомцу пережить жару
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Три простых правила, как уберечь собаку от теплового удара в жаруТри простых правила, как уберечь собаку от теплового удара в жаруФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Летний период опасен для животных, в частности и для собак, своими высокими температурами. Чтобы ваш четвероногий друг не страдал от жары, следует соблюдать простые правила.

Кинолог, зоопсихолог Виталий Орлов рассказал, как спасти питомца от угрозы получения теплового удара.

Первое - ни в коем случае нельзя оставлять в машине. По мнению эксперта, в жару любая собака, даже с хорошими показателями по здоровью, будет чуть более вялой. Однако в данном случае животному может грозить летальный исход, причем буквально через три-десять минут. Об этом Орлов рассказал в эфире радио Sputnik.

Второе, не менее важное правило, - нельзя допускать, чтобы собака "жарилась" на солнце.

- Прогулки с питомцем лучше всего организовывать либо в ранние утренние часы, до того, как солнце стало палящим, либо в поздние вечерние часы. Если же вы любите гулять днем, тогда ищите тенистые и продуваемые местах, - объяснил кинолог.

Третий пункт рекомендаций специалиста призывает не оставлять питомца на балконе или лоджии. Собака будет как будто в "термосе или парнике". Также важно следить, чтобы животное потребляло достаточное количество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С кого начнется вакцинация от COVID-19 в России, рассказал врач
Ученые предупредили о вреде "сырого" молока
Три простых правила, как уберечь собаку от теплового удара
В ВОЗ объяснили, почему Россия идет "хорошим путем" в борьбе с коронавирусом
Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых откроет границы с 1 июля
В России увеличили на 1 миллион рублей минимальный капитал микрофинансовых организаций
Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики Конфедерации
В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от коронавируса
Умер актер Виктор Проскурин, звезда фильма "Выйти замуж за капитана"
"Сельта" продлила аренду Смолова
Протестующие в США установили гильотину перед домом главы Amazon
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военнослужащих