2020-07-01T05:57:33+03:00
Здоровье

Ученые предупредили о вреде "сырого" молока

Специалисты также объяснили, почему этот продукт не стоит оставлять при комнатной температуре
Юлия КЕКОВА
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Ученые предупредили о вреде "сырого" молокаУченые предупредили о вреде "сырого" молокаФото: Евгения ГУСЕВА
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Группа ученых из Калифорнийского университета в Дэвисе выяснила, что в непастеризованном, сыром коровьем молоке может содержаться огромное количество генов. Об этом сообщается в журнал MedicalXpress.

В публикации говорится, что вред для здоровья человека заключается в устойчивости бактерий генов к антимикробным препаратам, из-за чего они могут переносить гены на другие бактерии.

Согласно проведенному исследованию специалистов, порядка трех процентов американцев предпочитают употреблять непастеризованное, или сырое, молоко. Как правило, его рекламируют под лозунгом "здоровых бактерий". Однако ученые считают совсем иначе. Ученые за время своей работы не обнаружили должного количества полезных бактерий в образцах такого молока.

К слову, оставлять продукт при комнатной температуре лучше не стоит. Молоко из-за влияния внешней среды способно создать значительно больше генов, устойчивых к антимикробным препаратам, в отличии от пастеризованного молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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