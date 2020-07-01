С кого начнется вакцинация от COVID-19 в России, рассказал врач

1 Июль 2020 2020-07-01T06:17:40+03:00

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Ученые всех многих стран мира изо дня в день бьются над созданием вакцины от коронавируса. Но кого будут вакцинировать в первую очередь, если действенный препарат от covid-19 будет изобретен в России.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, созданная сыворотка НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и тестируемой Минобороны РФ будет вводиться людям. Прежде всего препарат получат люди, входящие в так называемые группы риска. Об этом специалист рассказал в беседе с "РИА Новости" .

Вакцинация, как считает Волчков, скорее всего, начнется с пожилых людей, с тех, кто относится к самой страдающей возрастной части населения - 60 лет и выше. Такой подход эксперт назвал наиболее правильным вариантом с точки зрения эпидемиологии и вирусологии.

Напомним, ранее сообщалось, что сам процесс вакцинации будет поход на обычную прививку или укол, а защиты от введенного препарата будет хватать на год.

ИСТОЧНИК KP.RU