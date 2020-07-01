С 1 июля налоговый режим для самозанятых вводят еще в 53 регионах России

1 Июль 2020 2020-07-01T09:17:51+03:00

Вставшие на учет в этом году получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Большинство регионов России с 1 июля получили право ввести на своих территориях новый налоговый режим для самозанятых. Изначально эксперимент проходил в нескольких регионах страны.

Опыт оказался удачным, поэтому во время обращения к россиянам 23 июня президент Владимир Путин поручил увеличить число субъектов РФ, которые смогут ввести спецрежим "Налог на профессиональный доход".

Для этого региональные власти должны были принять региональный закон, который к 1 июля вступает в силу. В 53 регионах успели, поэтому со второго летнего месяца граждане получили возможность становиться самозанятыми.

С 1 июля 2020 года режим для самозанятых вводят: в Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

С 3 июля - в Республике Адыгея.

С 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тува,.

С 24 июля - в республике Северная Осетия - Алания.

Власти рассчитывают, что действовать новый налоговый режим в рамках эксперимента будет 10 лет. Работающим по такой системе нужно платить минимульный налог в 4 процента, кроме того, им полагается налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

Воспользовались возможностью перейти на новый режим труда 700 тысяч человек только за 2020 год, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU