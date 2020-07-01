Эксперт объяснил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке

1 Июль 2020 2020-07-01T09:17:21+03:00

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня на всей территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Избиратели на Дальнем Востоке стали активнее участвовать в голосовании по поправкам к Конституции в последний его день, однако многие из них воспользовались возможностью проголосовать заранее.

Статистика явки, которой специалисты располагают сейчас, указывает на то, что россияне не бойкотируют выборы, заявила политолог Анна Фёдорова. Она также отметила высокий интерес граждан и важность выразить свою политическую позицию. Она также отметила, что люди голосуют как дистанционно, так и на избирательных участках.

Для организации голосования потребовались дополнительные усилия ради безопасности, а активному участию россиян поспособствовало продление голосования на семь дней, отметил в беседе с ТАСС директор некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова считает, что также следует поступить и для других выборов.

При этом политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов отметил, что большинство людей проголосует 1 июля.

Напомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Основным днём голосования назначено 1 июля, однако россияне могли проголосовать с 25 по 30 июня как дистанционно, так и на избирательных участках во всех российских регионах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787285" frameborder="0"></iframe> Горячая линия "КП": Наше решение – наше будущее!.Горячая линия по поправкам в Конституцию работает в «Комсомольской правде». На острые вопросы читателей отвечают известные политики и популярные артисты

ИСТОЧНИК KP.RU