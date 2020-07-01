В Москве от коронавируса вылечились еще 1796 человек
В Москве на 1 июля от коронавируса вылечились 152 193 человека. За прошедшие сутки в столице отрицательный тест на вирус получили 1796 пациентов.
В среднем около половины зараженных не имеют симптомов, но при этом, в их организме могут происходить серьезные изменения. Вирус новый, и врачи только узнают его особенности. Например, у пациентов в легких при исследовании находят поврежденные зоны, это получило название "эффект матового стекла".
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для переболевших необходимо установить длительное диспансерное наблюдение.
Чтобы сдержать распространение болезни, масочный режим в России решено продлить до осени. Преждевременное снятие ограничений, как показал опыт ряда стран, может привести к новым вспышкам. Так, увеличение числа инфицированных регистрируют в США и Латинской Америке.
ИСТОЧНИК KP.RU