1 Июль 2020 2020-07-01T09:45:51+03:00

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В мае россияне стали чаще брать ипотеку. Показатель объемов выдачи жилищных кредитов вырос на 3 процента, тогда как в апреле 2020 года сократился на 14%.

Помимо роста интереса к продукту, в бюро кредитных историй ОКБ отметили рекордно низкий процент по кредиту – 9,3%. Увеличение спроса связано с появлением государственной программы ипотеки под 6,5%, которая распространяется только на новостройки.

Стоит отметить, что увеличиваются не только объемы выдачи кредитов, но и средний чек на покупку жилья. Он вырос на 4,5% и теперь составляет 2,34 млн рублей.

—Поддержку ипотеке оказало как снижение ключевой ставки в конце апреля, так и новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки, благодаря этим факторам в мае существенно снизилась полная стоимость кредита, - пояснил «Известиям» генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Несмотря на оживление экономики и кредитного рынка, экономисты дают не самые благоприятные прогнозы. В США уже началась вторая волна заболевания, рост числа зараженных COVID-19 начал стремительно расти. Вводятся ограничительные меры для населения, растет безработица. Это напрямую отразится на курсе доллара - по прогнозам аналитиков, скоро он рухнет, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU