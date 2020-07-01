Все данные по онлайн-голосованию перепроверят для исключения подтасовок

1 Июль 2020 2020-07-01T10:08:46+03:00

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Данные участников онлайн-голосования по поправкам в Конституцию проходят масштабную проверку. Напомним, возможность проголосовать дистанционно получили жители двух регионов- Москвы и Нижегородской области. Для этого им нужно было иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги или на сайте мэрии Москвы, далее нужно было зарегистрироваться на портале для голосования.

- Все записи, поданные на электронное голосование, проходят многоуровневую сверку по различным базам. Такие сверки были инициированы для того, чтобы не допустить подтасовок, возможностей «двойного» голосования и других инцидентов,- сообщили в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию.

Учетные записи проверяют на трех уровнях: проверочное смс; анализ сим-карт на активность в течение пяти последних дней; выборочный обзвон пользователей, подавших заявление.

Когда дистанционного голосование стартовало (с 25 июня) сверку ежедневно проводили еще и во всех участковых комиссиях.

- На сегодняшний день такую сверку прошли 1 млн 51 тыс. 155 кабинетов пользователей. В результате около 2 тысяч выявленных «сомнительных» записей подвергли дополнительной проверке. На сегодняшний день выявлено 284 сомнительных записи, которые вызывают подозрения в чистоте данных пользователей,- сказано в сообщении.

В комиссии прокомментировали информацию, размещенную в Сети - якобы можно проголосовать за другого человека, имея персональные данные и сим-карту. Такие действия приравниваются к созданию фальшивых документов, а значит, желающий проголосовать таким образом, может быть привлечен к уголовной ответственности. При этом, такая попытка вряд ли увенчается успехом, потому что регистрация - это только один этап проверки.

- Необходимо было также пройти первичную многоуровневую проверку, которая включала в себя сопоставление данных пользователя с системой ГАС Выборы, с федеральными информационными базами ПФР и МВД, анализ транзакций и активности использования личного кабинета в течение года,- сообщили в комиссии.

Проголосовать онлайн можно было до 30 июня. Тем, кто не успел это сделать, разрешено сделать это очно, придя в один из участков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787285" frameborder="0"></iframe> Горячая линия "КП": Наше решение – наше будущее!.Горячая линия по поправкам в Конституцию работает в «Комсомольской правде». На острые вопросы читателей отвечают известные политики и популярные артисты

ИСТОЧНИК KP.RU